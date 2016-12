POL-F: 161230 - 1242 Frankfurt-Sachsenhausen: Wütender Paketzusteller - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (em) Am Freitag, den 16. Dezember 2016, fuhr ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug einen 24 Jahre alten Mann an. Zuvor sei es zu Streitigkeiten gekommen.

Die Tat ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr. Der 24-Jährige Paketempfänger und der Paketzusteller hatten sich zuvor gestritten. Plötzlich fuhr der Paketzusteller in der Mailänder Straße mit seinem Transporter auf den 24-Jährigen zu. Dieser konnte sich an der Motorhaube festhalten und einige Meter später wieder abspringen. Der junge Mann verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Der Täter floh mit seinem Zustellfahrzeug in Richtung Darmstädter Landstraße bzw. Südfriedhof.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 069/755-10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

