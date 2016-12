POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 21.12.16

Andernach (ots) - Sachbeschädigungen durch Schmierereien/ Graffiti in Nickenich - Zeugenaufruf

In dem Zeitraum von Freitag, 16.12.2016, 15:00 Uhr bis Samstag, 17.12.2016, 14:00 Uhr kam es in Nickenich in der Laacherstraße und in der Hauptstraße zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. In der Laacherstraße wurden die Basaltsteine am Laufbrunnen, die Unterstellhalle, eine Beschilderung am Eingangstor und ein Garagentor vom Sportplatz besprüht/bemalt. Außerdem wurde eine Wand der Kulturscheune in der Hauptstraße beschmiert.

Der/die unbekannte/n Täter bemalten/besprühten die Gegenstände in gelber bzw. rosa Farbe mit verschiedenen Schriftzügen und Zeichen.

Wer kann sachdienliche Angaben zur Sache bzw. zu dem/den Täter/n machen?

Hinweise nimmt die Polizei Andernach, unter Tel.: 02632/9210 oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de entgegen.

