POL-PDMT: Blendung zweier Frachtflugzeuge durch Laserpointer

Salzburg (ots) - Nach Meldung der Flughafenpolizei Köln wurden am Dienstag, 08.08.2017, zwischen 23:40 und 23:42 Uhr, aus der Ortslage Salzburg im Oberwesterwald, Piloten zweier Frachtflugzeuge mittels Laserpointer geblendet. Die Frachtmaschinen befanden sich im Anflug auf den Flughafen Köln in einer Flughöhe von etwa 3000 Metern. Eine sofort eingeleitete Überprüfung durch die Polizeiinspektion Westerburg verlief ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 9805 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell