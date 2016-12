POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Fre) Bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug beschädigte in der Zeit vom 29.12.16, 17:00 - 18:00 Uhr, den am rechten Fahrbahnrand der Liegnitzer Straße geparkten grauen PKW Citroen. Konkret wurde die Fahrertür eingedellt. Geschädigt ist die 61-jährige Fahrzeughalterin aus Sarstedt. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

