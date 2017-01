POL-PDMT: Einbruch in Bäckereifiliale ***Zeugen gesucht***

Westerwaldkreis (ots) -

Am frühen Morgen des 20.01. brachen Unbekannte gegen 02.45 Uhr die Eingangstür der Bäckerei in der Bismarckstraße in Bad Marienberg mit Gewalt auf und drangen somit ins Innere ein. In einem benachbarten Sozialraum wurden zwei Spinde aufgebrochen und etwas Bargeld entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

