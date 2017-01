POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Bad Ems (ots) -

Am Dienstag (10.01.2017) wurde gegen 08:00 Uhr ein weißer Ford Fiesta in der Schulstraße von Bad Ems geparkt. Als die Fahrerin ca. 10 Minuten später zurückkehrte, bemerkte sie an dem Pkw einen frischen Unfallschaden hinten rechts. Laut Zeugen soll die junge Führerin eines Pkw, ca. 20 Jahre alt, auf der schneebedeckten Fahrbahn gegen den Ford gerutscht sein. Kurz nach dem Zusammenstoß habe diese sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell