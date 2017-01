POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Atzelgift (ots) -

Am Dienstag, 03.01.2017, 15.50 Uhr ereignete sich in Atzelgift, Marienstätter Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 78-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Marienstätter Straße aus Richtung Luckenbach kommend in Richtung Streithausen. In Höhe der Unfallstelle stieß er, aufgrund von zu geringem Seitenabstand, gegen das linke Fahrzeugheck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000,- Euro. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

