POL-PDMT: Einbruch in das Verwaltungsgebäude der VGV Hachenburg ***Zeugen gesucht***

Hachenburg (ots) -

In der Zeit von Dienstag, 20.12.2016, 16.30 Uhr - Mittwoch, 21.12.2016, 07.00 Uhr wurde von unbekannten Tätern in Hachenburg, Gartenstraße das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg aufgesucht. Durch Aufbrechen eines Fensters gelangten die unbekannten Täter in einen Aufenthaltsraum des Verwaltungsgebäudes. Hier brachen die unbekannten Täter mit massiver Gewalteinwirkung die verschlossene Zimmertür auf und entfernten sich dann ohne Beute vom Tatort. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.500,- Euro. Wem sind im oben genannten Tatzeitraum im Stadtgebiet von Hachenburg verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell