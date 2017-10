POL-PDNR: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Neuwied (ots) - Am gestrigen Sonntagabend, 08.10.2017, gegen 19:20 Uhr, ging ein 59- jährigen Neuwieder mit seinem Hund am rechten Fahrbahnrand der Straße "Im Bremer" in Neuwied im Stadtteil Irlich spazieren. Ein sich von hinten nähernder Pkw-Fahrer streifte beim Durchfahren einer Engstelle mit dem rechten Außenspiegel den geschädigten Fußgänger, welcher hierdurch zu Fall kam und verletzt wurde. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Fußgänger zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen mit Neuwieder Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder per Mail pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

