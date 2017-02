Altenkirchen (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 01.02.2017, 15.00 Uhr, in Altenkirchen, in der Siegener Straße beim Einparken einen geparkten PKW und entfernte sich umgehend von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen bzw. silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Schadenshöhe: 1500,-EUR Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen, Tel.: 02681-9460 oder per Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell