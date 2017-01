POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Breitscheid (ots) - Am Montag, 30.01.2017 um ca. 20:20 Uhr, schlugen drei unbekannte Täter das Glas der rückwärtigen Terrassentür an einem Haus in der Straße "Am Sonnenberg" in Breitscheid ein. Dadurch wurde ein sogenannter stiller Alarm ausgelöst, der auf das Handy des Geschädigten weitergeleitet wurde. Dieser traf ca. 5 Min nach Alarmauslösung vor Ort ein, überraschte die Täter, die daraufhin fußläufig flüchteten. Der Geschädigte verfolgte kurz die flüchtigen Täter. Ein weiterer Zeuge konnte dies beobachten und sah wie die Täter in ein Fahrzeug stiegen und davonfuhren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Ford Focus gehandelt haben. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Alle waren ca. 1,80 m groß, 30 Jahre alt, bekleidet wie Wald- oder Bauarbeiter mit blauen bzw. grünen Hosen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell