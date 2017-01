Straßenhaus (ots) - Am Montag, 30.01.2017 um 17:45 Uhr befuhr der 29-jährige Geschädigte die B 256, aus Richtung Neuwied kommend, in Fahrtrichtung Straßenhaus. In der Linkskurve vor der Ortseinfahrt Straßenhaus kam ihm gemäß eigenen Angaben ein weißer Lieferwagen oder Sprinter auf seiner Fahrbahn entgegen und streifte seinen Pkw. Das unfallverursachende Fahrzeug bremste kurz ab, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell