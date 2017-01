POL-PDNR: Serieneinbrecher gelangt ins Fahndungsnetz der Polizei Neuwied

Neuwied (ots) - Im Rahmen einer Routinekontrolle am Montag, den 30.01.2017, wurde von aufmerksamen Beamten der Polizei Neuwied in einem Feldweg in Neuwied-Gladbach ein verdächtigtes Fahrzeug festgestellt und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten schnell fest, dass das Fahrzeug, ein Skoda Oktavia, im November 2016 entwendet worden war. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren geklaut. Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und stellten einen beschädigten Tresor und weitere verdächtigte Gegenstände, mutmaßliches Diebesgut, fest. Der 31-jährige Fahrzeugführer wurde in der Folge festgenommen und gab in seiner späteren eindringlichen Vernehmung bei der Kriminalpolizei Neuwied mehrere Einbrüche in Firmen zu. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fand die Kripo weiteres Stehlgut, das so umfangreich ist, dass die Auswertung und evtl. Zuordnung zu weiteren Tatorten einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Zur Zeit werden dem Beschuldigten vorrangig Einbrüche in Schützenhallen, einen Baumarkt und Baucontainer, vorgeworfen. Eine vorsichtige Schätzung der Schadenssumme beläuft sich derzeit auf 30.000 bis 40.000 Euro. Der Beschuldigte wird zeitnah dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt.

