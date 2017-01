POL-PDNR: Unfallflucht

Betzdorf (ots) - Der 37-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw Opel am Dienstag, 24.01.2017, in der Zeit von 16:45 bis 17:30 Uhr in der Hochstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte seitlich mit dem geparkten Pkw, so dass der Außenspiegel beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.

