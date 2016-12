POL-PDKH: Verkehrsunfälle

Bereich PI Kirn (ots) - Kirn, Kallenfelser Straße Am 22.12.16, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L 182 aus Richtung Hahnenbach kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Kirn. In der Kallenfelser Straße fuhr er dann auf einen vor ihm befindlichen Lkw auf. Dieser wurde leicht beschädigt. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Ortslage Lauschied Am 22.12.2016, gegen 16:30 Uhr, beschädigt ein Lkw in der Bärweiler Straße in Lauschied beim Rangieren eine Laterne. Diese wurde leicht beschädigt. Lkw-Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Ortslage Bad Sobernheim Am 22.12.2016, gegen 18:40 Uhr, missachtete ein Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich der Breitler Straße/Kuhweg in Bad Sobernheim die Vorfahrt des Bevorrechtigten. Es kam zur Kollision. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell