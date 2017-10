POL-PPMZ: PKW aufgebrochen - Airbags, Lenkräder und Navigationssystem weg

Mainz-Hechtsheim (ots) - Donnerstagabend, 05.10.2017, bis Freitagmorgen, 06.10.2017

Bereits in der Nacht zum Freitag wurden wieder mehrere hochwertige Fahrzeuge aufgebrochen. In der Straße Am Hechenberg wurden bei einem Mercedes und einem VW-Passat die Seitenscheiben eingeworfen und die Fahrzeuge entriegelt. Dann wurden das komplette Lenkrad und ein Navigationssystem ausgebaut. In der Franziska-Kessel-Straße waren an insgesamt vier Fahrzeuge (drei Mercedes, ein BMW) die Seitenscheiben eingeworfen worden und drei Lenkradairbags und ein Navigationssystem entwendet worden. Die Fahrzeuge standen jeweils auf der Straße oder Abstellplätzen vor den Wohnhäusern. Ein Wagen hatte im Carport gestanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Mainz: 06131 - 65 3633

