POL-PPMZ: Radfahrer von Hund gebissen

Mainz (ots) - Freitag, 04.08.2017, 19:03 Uhr:

Ein 51-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagabend einen Feldweg am Höllenberg in Mainz-Finthen. Dort kam ihm ein Hundehalter samt nicht angeleintem Hund entgegen. Beim Vorbeifahren beißt der Hund den Radfahrer in die Kniekehle. Zunächst fuhr der Mann nach Hause und begab sich dann zur medizinischen Behandlung zum Bereitschaftsdienst des Katholischen Klinikums Mainz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell