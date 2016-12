POL-REK: Bäckerei mit Schusswaffe überfallen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei sucht Zeugen

Bei einem Raub auf eine Bäckerei am Freitagmorgen (23.Dezember) um 03.55 Uhr in der Hahnenstraße, bedrohten zwei männliche, maskierte Täter die Angestellte unter Vorhalt von Schusswaffen. Kurz nachdem die 50-Jährige die Tür der Bäckerei aufschloss, standen die bewaffneten Täter vor ihr. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie zu Fuß in Richtung Hahnenpassage. Die Täter sind etwa 175 cm groß, haben dunkle Augen und Augenbrauen sowie einen dunklen Haaransatz. Sie trugen Strickmützen und Schals über Mund und Nase. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13, Telefon 02233 52-0. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell