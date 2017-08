POL-PPMZ: Brand unter der Schiersteiner Brücke

Budenheim (ots) - Sonntag, 06.08.2017, 03:49 Uhr:

Einer Streife der Polizeiautobahnstation Heidesheim fiel im Bereich der Schiersteiner Brücke Brandgeruch und Rauchschwaden auf. Es konnte festgestellt werden, dass unterhalb der Brücke an der Mainzer Landstraße ein Baustellenfahrzeug im Vollbrand stand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Durch das heiße Metall geriet das Fahrzeug jedoch mehrere Male erneut in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Neben der total zerstörten Mobil-Hebebühne wurde eine Dixi-Toilette stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Notfalldienst untersuchte die an der Unterseite rußgeschwärzte Brücke noch am frühen Morgen auf Schäden.

