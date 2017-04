POL-PPMZ: Diebstahl im 1,-EUR Laden

Mainz (ots) - Mittwoch, 08.02.2017, 17:00 Uhr

Ladendetektive beobachteten in der Großen Bleiche in einem sogenannten "1,-EUR Laden" zwei Täter über Video dabei, wie sie mehrere Gegenstände in mitgeführte Plastiktaschen stecken. Darauf angesprochen wurden sie zunächst in ein Büro geführt und befragt und Polizei hinzugezogen. Bei der Durchsuchung er Taschen werden weitere Kleidungsstücke mit abgetrennten Etiketten und unsachgemäß entfernten Sicherungsmerkmalen aufgefunden. Auch für diese Gegenstände konnten die beiden Tatverdächtigen keine Quittungen vorlegen oder die genaue Herkunft angeben. Nach einer Personenüberprüfung werden die beiden Männer im Alter von 33 J. und 52 J. entlassen

