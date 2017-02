POL-H: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots) - Gestern Abend, 31.01.2017, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Schierholzstraße im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz eingedrungen und mit Beute geflüchtet.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hatten die Täter zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr ein Kellerfenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. In dem Haus durchwühlten sie die Räume auf der Suche nach Wertsachen, während sich der 68-jährige Bewohner mit seiner Mutter in der Küche aufhielt.

Erst nachdem die Täter das Einfamilienhaus bereits wieder verlassen hatten und in unbekannte Richtung geflüchtet waren, bemerkte der Eigentümer den Einbruch und verständigte die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen erfolglos. Eine erste Befragung des 68-Jährigen ergab, dass die Unbekannten Schmuck und hochwertiges Goldbesteck entwendet hatten. Angaben zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Nun suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /now, zim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell