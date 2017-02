POL-PPMZ: Zu geringer Sicherheitsabstand - Unfall mit Streifenwagen

Mainz (ots) - Am Donnerstag, 02. Februar 2017, 13:03 Uhr, befuhren eine Funkstreifenwagenbesatzung und eine 77-jährige Renault-Fahrerin die Straße An der Allee in Richtung Saarstraße. Dort musste der Polizeiwagen aufgrund eines Linksabbiegers verkehrsbedingt abgebremst werden. Die 77-jährige Fahrerin fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstandes auf das Polizeifahrzeug auf.

Beide Insassen, eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter, wurden leicht verletzt und zumindest heute vom Dienst befreit. Die 77-Jährige klagte ebenfalls über Schmerzen und wurde - wie die Polizeibeamten auch - zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt (davon 4000 Euro an dem Streifenwagen).

