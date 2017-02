POL-PPMZ: Mainz, Rabiate Ladendiebinnen

Mainz (ots) - Am 01.02.2017, 17:09 Uhr, betraten vier jungen Damen (15 bis 17 Jahre) ein Sportgeschäft in der Flachsmarktstraße. Zwei der Jugendlichen gingen in den hinteren Bereich und lenkten eine Verkäuferin ab, während die beiden anderen im vorderen Bereich ein Paar Schuhe aus einem Karton nahmen und in eine ihrer Handtasche packten. Anschließend verließen die vier fluchtartig das Geschäft. Die Verkäuferin nahm die Verfolgung auf, worauf sich die jungen Damen trennten. Die Verkäuferin folgte der Frau mit der Handtasche und konnte sie an einer Bushaltestelle gerade noch am Einsteigen in eine Straßenbahn hindern. Die junge Frau schlug und trat mehrfach nach ihr und traf sie ins Gesicht. Als der Streifenwagen kam, ergriff die Diebin erneut die Flucht, konnte jedoch gefasst und auf die Dienststelle gebracht werden. Die drei anderen jungen Damen aus Wiesbaden wurden ebenfalls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell