POL-PPMZ: Mainz, Trickdiebe scheiterten an aufmerksamen Senioren

Mainz (ots) - Am 01.02.2017, 15:30 Uhr, versuchte eine junge Frau den Zetteltrick. Sie klingelte an der Wohnung eines Seniors (83 Jahre) in der Raimundistraße und gab an, dass sie für Nachbarn Medikamente bringen würde, diese aber nicht da seien. Nun brauche sie einen Zettel, um den Nachbarn eine Notiz zu hinterlassen. Der Senior ließ die junge Frau in die Wohnung, um ihr einen Zettel zu geben. Sie folgte ihm in die Küche. Die Ehefrau des Seniors war ebenfalls zu Hause und hörte das Gespräch ihres Mannes. Sie öffnete die Wohnzimmertüre in dem Moment, als sich gerade eine zweite weibliche Person durch die offene Haustür in die Wohnung schleichen wollte.

Beide Frauen ergriffen daraufhin die Flucht. Der Senior verfolgte sie noch durch das Treppenhaus und sprach auf der Straße eine ihm unbekannte Passantin an. Diese folgte den flüchtenden Frauen noch etwas und sah, dass sie in ein Fahrzeug mit einem B-Kennzeichen stiegen.

Beschreibung der Frauen: 1. Frau: circa 25 bis 30 Jahre, 1,50 Meter groß, mollig, braune hinten zusammengefasste Haare, rot geschminkte Lippen, Wildlederjacke hellbraun, mit Pelzeinsatz 2. Frau: älter als 40 Jahre, schlank, lange, braune Haare, etwa schulterlang, beige Steppjacke, circa 1,65 Meter groß, Handtasche

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell