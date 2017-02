POL-PPMZ: Nieder-Olm, Einbrecher vertrieben - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Am 30.01.2017 versuchte jemand, um 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Nieder-Olm, Kleine Untergasse, einzubrechen. Der Bewohner des Einfamilienhauses hörte um diese Zeit ein verdächtiges Geräusch im Erdgeschoss. Als er das Licht anschaltete, war nichts mehr zu hören und der Bewohner vermutete, ein Tier gehört zu haben. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass jemand mit Hebelwerkzeugen an seinen Erdgeschossfenster herumhantiert hatte und rief die Polizei. Vermutlich hatte er durch das Anschalten des Lichtes den oder die Täter aufgeschreckt und verscheucht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

