POL-PPMZ: Mainz, Vorsicht: Taschendiebe unterwegs

Mainz (ots) - Am 31.01.2017, 13:42 Uhr, war eine 75-jährige Frau in einer Drogerie Am Kronenberger Hof. Ihre Handtasche hing an ihrem Rollator. Als sie sich die Waren genauer ansah, kam ein Mann, nahm die Handtasche vom Rollator und verließ damit das Geschäft. Der Diebstahl und der Täter wurden von einer Videokamera aufgezeichnet.

Beschreibung: südeuropäisches Erscheinungsbild, weiße Mütze mit schwarzem Nike-Logo, dunkelblaue Jacke, schwarze Jogginghose mit weißem Streifen über den Knien, schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Innenstadt: 06131 - 65 4110

Gegen 15:05 Uhr befand sich eine 45-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Seppel-Glückert-Passage, als sie einen Mann bemerkte, der ihr unangenehm nahe kam. Dann spürte sie einen leichten Druck am Rücken, vermutlich öffnete der Täter in diesem Moment den Reißverschluss ihres Rucksacks. Die Mainzerin drehte sich sofort um und sah, wie der Mann ihr Handy in seine Hosentasche steckte. Sie baute sich vor ihm auf und ließ sich ihr Handy zurückgeben.

