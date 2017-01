POL-PPMZ: Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnung

Mainz/Heidesheim/Ingelheim (ots) - Mainz, Freitag, 27.01.2017, 15:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2017, 18:25 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür der Geschädigten in der Hinteren Christofsgasse auf. Im Inneren durchwühlten die Täter alle Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke und Bargeld.

Heidesheim, Sonntag, 29.01.2017, 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr Am Sonntagabend hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Goldschmuck und Bargeld.

Ingelheim, Donnerstag, 26.01.2017, 10:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2017, 14:30 Uhr Unbekannte Täter warfen mit einer Gartensteinplatte ein Fenster im Treppenhaus eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Römerberg" ein und betraten das Gebäude. Die Täter durchwühlten alle Räume und entwendeten Wertgegenstände. Die älteren Bewohner des Hauses befanden sich zu dieser Zeit in Kurzzeitpflege im Krankenhaus. Offensichtlich nutzten die Täter diesen Umstand aus.

Ebenso kam es im Zeitraum Freitag, 27.01.2017, 16:00 Uhr bis Sonntag, 29.01.2017, 14:25 Uhr in der Unteren Sohlstraße in Ingelheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter schlugen mit einem Stein das Küchenfenster ein, gelangten in das Innere des Hauses und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die genaue Höhe der Sachschäden und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell