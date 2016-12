POL-PDLD: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Klingenmünster (ots) - Am Donnerstagmittag wurde gegen 13.00 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Focus auf dem Parkplatz unterhalb des Pfalzklinikums in Klingenmünster, Nähe Buswartehäuschen, von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Das geparkte Fahrzeug mit LD-Kennzeichen wurde hierbei vorne links am Lack beschädigt. Durch Zeugen wurde ein älteres Ehepaar mit einem weißen VW-Golf mit SÜW-Kennzeichen beobachtet, dasa sich an dem geschädigten Fahrzeug aufhielt.Näheres ist derzeit noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell