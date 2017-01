POL-H: Nachtragsmeldung! Raubüberfall auf Ehepaar - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Hannover (ots) - Eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hannover nach einem unbekannten Räuber hat heute zur Ermittlung des Tatverdächtigen geführt. Der 33-Jährige, dem vorgeworfen wird, am 26.11.2016 versucht zu haben, mit einem unbekannten Komplizen ein Ehepaar an der Querstraße im wennigser Ortsteil Holtensen zu überfallen, hat sich heute gestellt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war das Paar (beide 58 Jahre alt) im Beisein seines 30-jährigen Sohnes am Samstag, 26.11.2016, gegen 22:50 Uhr, mit seinem PKW auf sein Grundstück gefahren.

Im weiteren Verlauf griffen die zwei Männer das Ehepaar an und versuchten, dem Ehemann die Tasche zu entreißen.

Aufgrund der Gegenwehr des 58-Jährigen, bei der er sich leicht verletzte, ließen diese jedoch von ihm ab und flüchteten ohne Beute.

Dabei wurden sie von dem in der Zwischenzeit hinzugeeilten 30-jährigen Sohn sowie dessen 35 Jahre alten Bruder verfolgt. Diese konnten einen der Täter einholen, ihn am Boden festhalten und von ihm ein Foto machen. Dabei wurde die Person offensichtlich verletzt. Nach der Aufnahme konnte der Täter jedoch flüchten (wir haben berichtet).

Aufgrund der seit 03. Januar 2017 durchgeführten Öffentlichkeitsfahndung hat sich der 33-Jährige heute am frühen Nachmittag in Begleitung eines Anwalts beim Amtsgericht gestellt. Ein gegen ihn erlassener Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem mutmaßlichen Komplizen dauern an./ schie, st

