POL-PPMZ: Taschendiebstahl auf Flohmarkt am Dahlheimer Weg

Mainz (ots) - Samstag, 28.01.2017, 11:30 Uhr

Nachdem sie an einem Verkaufsstand einige Gegenstände gekauft hat, steckt die 58-jährige Geschädigte ihre Geldbörse zurück in ihre Handtasche. Bereits am nächsten Verkaufsstand war diese nicht mehr da. Kurz zuvor hatte sie bemerkt, dass sie von einer Frau angerempelt worden war, dem aber keine Bedeutung zugemessen. In der Geldbörse befanden sich zahlreiche persönliche Dokumente und Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell