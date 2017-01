POL-REK: Schülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt / Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - 11-jährige Hürtherin wurde auf dem Schulweg von einem Bus angefahren.

Am Freitag (13. Januar) um 13:40 Uhr befuhr ein 65-jähriger Hürther mit seinem Bus die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Alt-Hürth. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die Theresienhöhe abzubiegen. Die 11-jährige Schülerin befuhr die Friedrich-Ebert-Straße mit ihrem Fahrrad in gleiche Richtung und beabsichtigte, die Straße Theresienhöhe über die Fußgängerfurt in Richtung Alt-Hürth zu überqueren. Der Verkehr im Kreuzungsbereich ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Für beide Beteiligten zeigte diese Grünlicht an. Als die Lichtzeichenanlage für die Schülerin auf Rotlicht schaltete, stoppte sie kurz auf der Fußgängerfurt. Auch der Busfahrer hielt kurz, setzte jedoch den Abbiegevorgang fort. Hierbei kollidierte er auf der Fahrbahn mit der Schülerin. Sie wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Ihre Erziehungsberechtigten erschienen an der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt trug die Schülerin ihren Fahrradhelm. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro, der Bus wurde nicht beschädigt. (dh)

