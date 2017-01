POL-PPMZ: Aggressionsdelikte in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots) - Freitag, 27.01.2017 21:00 Uhr - Sonntag, 29.01.2017 - 05:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden zwei ca. 30-jährige Besucher eines Clubs in der Nähe des Bahnhofs "Römisches Theater" durch unbekannte Täter mehrfach geschlagen und erlitten Platzwunden im Gesicht. Da sie erst 45 min. nach der Tat die Polizei verständigten. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

In der Nacht auf Sonntag greift ein holländischer Besucher eines Clubs in der Nähe des Bahnhofs "Römisches Theater" aus Versehen ein falsches Mobiltelefon. Als er seinen Irrtum beim Gehen bemerkt, wird er gleichzeitig angerufen. Kurz darauf erscheinen drei Personen vor der Tür und fragen nach dem Mobiltelefon. Nach der Übergabe wird er von diesen geschlagen und am Boden liegend getreten.

Kurz zuvor wird eine Person aus einem Club in der Nähe des Bahnhofs "Römisches Theater" durch verwiesen, weil er angeblich weibliche Besucher belästigt habe. Als er dies gegenüber den Türstehern verneint und geklärt haben möchte, wird er ins Gesicht geschlagen, beleidigt und mehrfach gestoßen.

In der Schießgartenstraße wird am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr ein verletzter 24-jähriger aus Berlin angetroffen. Er gibt an, von zwei unbekannten Personen zusammengeschlagen worden zu sein, als er diese nach dem Weg fragte. Er erlitt Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht. Gegenüber der Polizei und der Rettungskräfte zeigte er sich sehr unkooperativ.

In der Quintinstraße kommt es am Freitagabend gegen 21:00 Uhr zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Autofahrern um einen Parkplatz. Nachdem der Parkplatz frei wurde wollte ein Autofahrer rückwärts einparken. Ein weiterer stellte sich nun aber daneben und forderte diesen aggressiv auf "seinen" Parkplatz zu räumen. Ein Streit entbrannte und setzte sich anschließend neben den PKW fort, wobei der erste Autofahrer erheblich beleidigt und aufgefordert wurde endlich zu provozieren, damit der Zweite zuschlagen könne. Obwohl dieser sich nicht provozieren ließ, wurde er dennoch geschlagen und getreten.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat jeweils Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

