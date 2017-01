POL-HI: Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bd). Am Freitag, den 20.01.2017, gelangte in den Nachmittagsstunden ein bisher unbekannter Täter vermutlich durch die unverschlossene Haustür in das Mehrfamilienhaus am Bismarckplatz und hebelte eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Aus der Wohnung entwendete der Täter Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt.

