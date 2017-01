POL-PPMZ: Sachbeschädigung an 50 Fahrzeugen - 55130 Mainz-Laubenheim

Mainz (ots) - Am 28.01.2017 im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr wurden in den Straßen Hans-Zöller-Straße, Im Dorfgraben und Speßweg in Mainz-Laubenheim insgesamt 50 Kraftfahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Es wurde der Lack der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Anwohner oder Passanten, welche sachdienliche Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1, Telefon: 06131-654110

