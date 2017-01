POL-PPMZ: Verkehrsunfall aufgrund zugefrorener Scheibe - Fußgänger leicht verletzt

Mainz (ots) - Samstag, 21.01.2017, 05:50 Uhr

Ein 36-jähriger Mainzer befuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug die Albert-Stohr-Straße aufsteigend in Richtung Hans-Böckler-Straße. Zeitglich lief ein 41-Jähriger auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Albert-Stohr-Straße. Am Einmündungsbereich Albert-Stohr-Straße/Hans-Böckler-Straße übersah der 36-Jährige Autofahrer aufgrund nicht freigekratzter Windschutzscheibe, das dort rechts angebrachte Stopp-Schild und fuhr über die Haltelinie. Dabei übersah er auch den 41-jährigen Fußgänger, so dass es zum Unfall kam in dessen Folge sich der Fußgänger leicht verletzt. Der Fußgänger begab sich im Anschluss selbstständig zur weiteren Untersuchung zum Arzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell