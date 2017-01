POL-F: 170108 - 26 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Trickdiebstahl - Polizei sucht weitere Geschädigte

Frankfurt (ots) - (em) Am Freitagabend (06. Januar 2017) versuchten zwei Trickdiebe ihr Glück, indem sie Passanten nach dem Weg fragten und antanzten. Die Polizei sucht nun nach weiteren möglichen Geschädigten.

Gegen 22.10 Uhr wurden eine 27-Jährige und ihre 28-jährige Freundin in der Kaiserstraße von zwei Männern im Alter von 31 und 39 Jahren nach dem Weg gefragt. Sie hielten den zwei Frauen dabei eine Stadtkarte vor und tänzelten sie an. Dabei griff einer der beiden der 27 Jahre alten Frau immer wieder in die Jackentasche. Diese war glücklicherweise leer. Als die Männer merkten, dass bei den jungen Frau nichts zu holen ist, versuchten sie ihren Trick bei weiteren Personen.

Die alarmierte Polizei konnte die beiden mutmaßlichen Täter wenig später in der Weserstraße vorläufig festnehmen. Ein Haftrichter wird darüber entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommen oder nicht.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die in dem genannten Tatzeitraum ebenfalls von den beiden Männern angesprochen worden sind, sich unter der Rufnummer 069/755-53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

