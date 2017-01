POL-PPMZ: Mainz, Aufmerksame Zeugen helfen geschlagener Frau

Mainz (ots) - Am 18.01.2017, 21:55 Uhr, sah eine aufmerksame Zeugin an der Bushaltestelle der Linie 6 in der Richard-Schirmann-Straße, wie ein Mann seine Partnerin niederschlug und nach der am Boden liegenden Frau trat. Dann fuhren die beiden, wie die Zeugin auch, mit der Linie 6 in die Stadt und stiegen an der Haltestelle Münsterplatz aus. Das teilte die Zeugin der Polizei mit. Diese konnte das Paar nicht mehr vor Ort antreffen. Später, gegen 22:15 Uhr, meldete sich ein weiterer Zeuge und gab an, dass in der Hölderlinstraße eine Frau von einem Mann geschlagen wurde. Dort konnte die Polizei die beiden Beteiligten (einen 28-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau) antreffen und kontrollieren. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung.

