POL-PPMZ: Mainz, Dank an aufmerksamen Zeugen: Fahrraddieb gefasst

Mainz (ots) - Am Montag, 16.01.2017, 23:43 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Zeuge einen Fahrraddieb in der Unteren Zahlbacher Straße und rief sofort die Polizei an. Die Beamten konnten den 44-jährigen Täter in der Saarstraße mit zwei Fahrrädern antreffen und kontrollieren. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten außerdem einen Bolzenschneider und verschiedene andere Aufbruchswerkzeuge. Diese und die Fährräder wurden sichergestellt. Der 44-Jährige wurde mit auf die Dienststelle genommen, er erhält eine Strafanzeige. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

