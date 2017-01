POL-PPMZ: Diebstahl einer Geldbörse aus Patientenzimmer

Mainz (ots) - Donnerstag, 12.01.2017, 15:20 Uhr

Am Donnerstagnachmittag besuchte die 80-jährige Geschädigte ihren Ehemann in der Universitätsklinik Mainz. Als die Geschädigte zusammen mit ihrem Mann für wenige Minuten das Patientenzimmer verließ, entwendete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse, aus der zuvor im Zimmer abgestellten Handtasche der Geschädigten. In der Geldbörse befanden sich 100 Euro Bargeld. Ein Zeuge konnte beobachten wie sich ein unbekannter Mann kurz vor der Tat im Patientenzimmer befand. Die Polizei führte umgehend eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter durch.

Der Täter war männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,85 m groß, südländisches Aussehen, schwarze Haare, trug einen am Kinn spitz zulaufenden Vollbart und war bekleidet mit einer dunkelgrünen Bomberjacke.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 Mainz, Telefon: 06131-654110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell