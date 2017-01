POL-PPMZ: PKW überschlug sich - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots) - Donnerstag, 12.01.2017, 11:15 Uhr

Eine 57-Jährige befuhr mit ihrer 75-jährigen Beifahrerin die L419 aus Richtung Mainz-Finthen kommend, um auf die Überleitung zur Saarstraße in Richtung Mainz-Innenstadt nach rechts wechseln. Dabei bricht das Fahrzeugheck nach links aus, die Fahrzeugführerin lenkt zu stark gegen und kommt nach links über die Gegenfahrbahn von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlägt sich in der dortigen abschüssigen Böschung und kommt auf der linken Seite liegend zum Stillstand. An dem Fahrzeug entsteht Totalschaden. Außerdem entsteht Sachschaden an einer Leitplanke. Beide Personen werden durch den Rettungsdienst/Notarzt vor Ort ärztlich versorgt und werden in Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme wird die Ausfahrt BAB 60 aus Richtung Bingen in Richtung Mainz-Finthen für 20 Minuten durch die Autobahnpolizei gesperrt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 3, Tel. 06131-654310.

