POL-PPMZ: Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten aufgebrochen

Mainz (ots) - Mittwoch, 11.01.2017, 08:40 Uhr In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Sie gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür ins Innere und brachen dort mehrere Spielautomaten auf. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

