POL-PPRP: Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte haben gestern (05.01.2017) gegen 16 Uhr einer 26-jährigen Frau am Rathausplatz in einem dortigen Geschäft die Handtasche, welche am Griff ihres Kinderwagens hing, gestohlen. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. In der Tasche befand sich u.a. das Portemonnaie nebst EC-Karte, Ausweis und sonstigen diversen Papieren sowie 400.- Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell