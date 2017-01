POL-PPMZ: Wohnungs- und Hauseinbrüche

Mainz, Budenheim (ots) - Freitag, 30.12.2016, 18:00 Uhr bis Samstag, 31.12.2016, 00:15 Uhr, Starenweg

Unbekannte hebeln die Terrassentür eines Wohnanwesens in Hochparterre auf und dringen so in die Wohnung en. Hier werden alle Zimmer durchsucht und Bargeld entwendet.

Mittwoch, 28.12.2016, 18:15 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 20:15 Uhr, Weichselstraße

Als die Bewohner des freistehenden Einfamilienhauses aus dem Urlaub zurückkehrten, stellten sie fest, dass an der Hintertür massiv versucht wurde, diese aufzuhebeln. Der oder den unbekannten Tätern gelang es nicht, ins Haus einzudringen.

Freitag, 30.12.2016, 14:30 Uhr bis 23:30 Uhr, Budenheim, Südstraße

Zunächst versuchen Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses im Erdgeschoss aufzuhebeln, was jedoch misslingt. Anschließend klettern sie auf den Balkon im 1. Obergeschoss und hebeln ein Fenster auf. Im Haus werden alle Zimmer durchsucht. Das Stehlgut stand bei Tatortaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell