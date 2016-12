POL-PPMZ: Mainz, Unfälle - Grelle Sonne, Drogen, Glatteis, Vorfahrt genommen

Mainz (ots) - Ein 77-jähriger PKW-Fahrer befuhr gestern um 13:25 Uhr die Rheinhessenstraße und bog bei Grün nach rechts in die Robert-Bosch-Straße ein. Eine 81-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Rheinhessenstraße in Fahrtrichtung Curiestraße und wollte - ebenfalls bei Grün - über die Robert-Bosch-Straße fahren. Die Seniorin hatte schon früh erkannt, dass der Pkw nicht halten würde und war abgestiegen. Der PKW-Fahrer übersah sie tatsächlich wegen der ihn blendenden Sonne und fuhr gegen den Vorderreifen des Rades. Die Frau wurde durch den Anstoß umgestoßen, fiel auf den Lenker und verletzte sich.

Am 29.12.2016, 20:02 Uhr, fuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer vom Weisenauer Weg in die Alte Mainzer Straße in der Alten Mainzer Straße hinter einem 48-jährigen PKW-Fahrer her. Als der 48-Jährige anhielt, um in die Donnersbergstraße einzubiegen, fuhr der junge Mann auf. Bei der Unfallaufnahme wurde in seinem Wagen Marihuanageruch festgestellt. Er hatte glasige und gerötete Augen und räumte ein vor etwa zwei Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Im Wagen und bei ihm wurden Konsumutensilien und ein kleines Tütchen aufgefunden. Sein Fahrzeug wurde an der Fahrzeugfront stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen des 48-Jährigen hatte ein stark eingedrücktes Heck.

Am 30.12.2016, 00:33 Uhr, kam ein 23-jähriger PKW-Fahrer, der die K51 in Richtung Klein-Winternheim befuhr, aufgrund der Glätte der Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern und geriet dabei auf den Seitenstreifen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Mitinsassen (zwei junge Männer Anfang 20) wurden dabei leicht verletzt und nach der Unfallaufnahme zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Am 30.12.2016, 00:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Wiesbadener die Suderstraße in Richtung Kreuzstraße. Beim Auffahren auf die Kreuzstraße missachtete er die Vorfahrt einer 18-jährigen Frau, die auf dieser in Richtung Mombacher Kreisel unterwegs war. Durch den Aufprall wurden sie und ihre beiden Insassen leicht verletzt. Auch sie kamen in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden PKW, an einer Ampel und an einem Grundstückszaun. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell