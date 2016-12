POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mainz (ots) - Am 29.12.16 gegen 14.30 Uhr musste eine 26-jährige Straßenbahnführerin wegen Grünarbeiten eine Weiche im Kaiser-Wilhelm-Ring Höhe Aldi markt manuell umstellen. Beim Aussteigen zum Umstellen der Weiche wird sie von einem Taxi, welches die Fahrbahn in entgegengesetzter Fahrtrichtung entlang fährt, angefahren. Das Taxi fährt ohne anzuhalten in Richtung Bahnhofplatz weg.

Durch den Zusammenstoß wird die 26 Jährige leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2: 06131 - 654210

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell