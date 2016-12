POL-PPMZ: Ober-Olm, Unfall mitten auf der Kreuzung

Mainz (ots) - Am 28.12.2016, 16:52 Uhr, befuhren drei Pkw hintereinander die L426, von Mainz-Lerchenberg kommend in Fahrtrichtung Essenheim. Nach der Kreuzung in Höhe des Ober-Olmer Forsthauses hielt der erste Fahrer, ein 52-Jähriger, aufgrund eines vorausfahrenden Abbiegers an. Der letzte Fahrer, ein 55-Jähriger, übersah aus Unachtsamkeit die stehenden Fahrzeuge vor ihm und fuhr mitten im Kreuzungsbereich nahezu ungebremst auf den bereits stehenden zweiten Wagen, gesteuert von einem 46-Jährigen, auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf erste geschoben. An den drei beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden vorderen Fahrzeugführer klagten über Kopf- und Nackenschmerzen, verzichteten aber auf eine medizinische Erstversorgung vor Ort.

