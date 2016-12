POL-PPMZ: Partenheim, 19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und Versicherung verursacht Unfall

Mainz (ots) - Am Sonntag, 25.12.2016, ereignete sich gegen 02.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heerstraße in Partenheim. Ein 19-Jähriger aus Ingelheim befuhr mit einem Motorrad die Heerstraße in Richtung Bahnhofstraße und kam aus ungeklärter Ursache zu Fall. Der Kradfahrer verletzte sich leicht, das Krad wurde beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Er entfernte sich anschließend mit dem Motorrad von der Unfallstelle. Bis 10.30 Uhr hatten die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der abfallenden Straße einen schmierigen Film über eine Strecke von ca. 200 Metern Länge gebildet. Ein 59-Jähriger aus Mainz und eine 41-Jährige aus Bad-Kreuznach kamen beim Abbremsen ihrer PKW ins Rutschen und verunfallten miteinander. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Die Unfallstelle musste zum Zwecke der Straßenreinigung für drei Stunden gesperrt werden. Der 19-Jährige konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Motorrad ist nicht zugelassen und auch nicht versichert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell