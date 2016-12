POL-VDMZ: Unfall auf der Autobahn A61 mit freilaufendem Hund

Foto vom Hund im Streifenwagen Bild-Infos Download

Gau-Bickelheim (ots) - Am 24.12.16 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 54 jähriger Autofahrer die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Einige hundert Meter vor der Anschlussstelle Gau-Bickelheim lief ein größerer Hund auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Pkw gelang es anschließend den nun humpelnden Hund einzufangen. Er verständigte die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Eine Streife der Autobahnpolizei kam vor Ort. Anhand von Hundemarken konnte eine Telefonnummer der Besitzerin des Hundes ermittelt werden. Da diese zunächst nicht erreicht werden konnte, wurde die Tierrettung Rhein-Neckar verständigt. Der verängstigte Hund wurde von den Beamten mit dem Streifenwagen zur Dienststelle verbracht. Zwischenzeitlich meldete sich auch die Hundebesitzerin. Dieser war der Hund beim Gassi gehen weggelaufen. Die Hundebesitzerin holte den Hund auf der Polizeidienststelle ab. Vorher hatte sich noch ein Mitarbeiter der Tierrettung Rhein-Neckar den Hund angesehen. Er konnte keine schweren Verletzungen feststellen.

