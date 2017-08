POL-PDKH: Streifenwagen übersehen

Bad Kreuznach (ots) - Ereigniszeit: Freitag, 04.08.2017, 11:06 Uhr Ereignisort: Salinenstraße

Während einer Einsatzfahrt eines Streifenwagens mit eingeschalteten Sondersignalen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW in der Salinenstraße in Höhe der Badeallee in Bad Kreuznach, wobei jedoch kein erheblicher Sachschaden entstand. Der PKW-Fahrer hatte den von hinten kommenden Streifenwagen übersehen und ist nach links in die Badeallee abgebogen, wobei es dann zu dem Zusammenstoß mit dem überholenden Streifenwagen kam. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden. Eigenen Angaben zufolge hat der PKW-Fahrer fälschlicherweise angenommen, dass die Sondersignale von einem entgegenkommenden Rettungswagen kommen würden. Das ursprüngliche Ereignis, zudem der Streifenwagen angefahren war, musste dann von einer anderen Streife übernommen werden.

In diesem Zusammenhang wird nochmals auf erhöhte Vorsicht hingewiesen, sobald sich Einsatzfahrzeuge mit Sondersignalen im Straßenverkehr nähern.

