POL-PDKH: Unfallflucht

Weiler (ots) - Am 02.02.2017 wurde in der Brunnenstraße im Laufe des Tages ein blauer VW Golf am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug um 07:00 Uhr auf dem Wendehammer abgestellt. Als er um 17:00 Uhr von der Arbeit zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen konnten beobachten, dass um die Mittagszeit ein grüner Lastkraftwagen, welcher mit Holzpellets beladen war, auf dem Wendehammer rangierte.

Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752/1560 oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell